Chamorro votó en medio de la pulseada entre “Landy” Torres y el Clan ZI

El político destacó el acompañamiento recibido durante la campaña y alentó a los colorados esteños a participar de la jornada electoral. “Le invito a la gente que venga a ejercer su derecho, que deje su voto y que elija a su candidato”, expresó.

La división dentro de Honor Colorado en Alto Paraná es observada de cerca debido a la disputa por el liderazgo político entre el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, y la familia Zacarías. En la capital departamental, Chamorro cuenta con el respaldo de Torres, mientras que su principal adversario es Magno Álvarez, identificado con el clan Zacarías Irún.

“Yo siempre me voy a abrazar con el pueblo y con la gente honesta que quiere un cambio real para nuestra querida ciudad”, afirmó Chamorro.

Las declaraciones van en línea con la postura mantenida durante la campaña por el gobernador César “Landy” Torres, principal impulsor de la candidatura de Chamorro, quien también marcó distancia de los ZI.

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Durante la última semana de campaña, Torres habló de una supuesta alianza entre el “Clan ZI y Clan Prieto” para debilitar las aspiraciones electorales de Chamorro.

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De concejal suplente a precandidato colorado

Chamorro, quien en las elecciones pasadas ingresó como concejal suplente por Yo Creo, defendió su identidad partidaria.

“Ahora estoy demostrando que soy colorado. Que averigüen, esta es mi primera afiliación y estoy en un solo partido”, aseguró.

Tras emitir su voto, el precandidato anunció que recorrería los diferentes locales de votación para saludar a los electores y agradecer el respaldo recibido durante la campaña.