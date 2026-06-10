Cae presunto experto en hurto de Fortuner y recuperan camioneta

El procedimiento fue realizado el anoche en el kilómetro 11, lado Monday de esta capital departamental. Durante la intervención fue detenido Rodrigo González Carballo (26).

Asimismo, los agentes recuperaron una camioneta Toyota Fortuner SRV 2.8, año 2018, color blanco, denunciada como hurtada por Arnaldo André Cardozo Montiel (45).

El comisario Javier Méndez, jefe del Departamento de Automotores, dijo que asumió el cargo el miércoles y su objetivo es desarticular el grupo criminal que sería del área metropolitana de Asunción.

Durante la inspección de la camioneta recuperada, fue incautado un dispositivo electrónico utilizado para encender vehículos sin necesidad de la llave presencial que utilizan los vehículos de alta gama.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Arnaldo André Cardozo Montiel ya había sido detenido en el 2024 con una camioneta Toyota Fortuner que había sido hurtada en el barrio Pablo Rojas de esta capital departamental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hurto ocurrió en la UNE

El hurto fue el pasado viernes, cuando Arnaldo Cardozo ingresó a rendir un examen en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este y al salir, 40 minutos después, ya no encontró su vehículo.

Robacoches innovan métodos

Si bien aún hay bandas que continúan con el hurto de vehículos “vía Chile”, otras perfeccionaron sus métodos y ahora apuntan a vehículos de alta gama. Estos rodados, que cuentan con sistemas de arranque mediante llave presencial, son vulnerados por los denominados robacoches, quienes utilizan dispositivos descodificadores para lograr arrancar.