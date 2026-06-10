ABC en el Este
10 de junio de 2026 a la - 15:23

Condenan a 15 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra

La estatua de la diosa Astrea en uno de los accesos al Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El juicio oral y público se desarrolló en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.Fredy Rafael Flores

CIUDAD DEL ESTE. Un Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Evangelina Villalba e integrado por Lourdes Morínigo y Flavia Recalde, condenó a 15 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 6 años.

Por ABC Color

La fiscala Julia González presentó numerosos elementos probatorios que acreditaron con certeza tanto la existencia del hecho punible como la responsabilidad penal del acusado, que permitieron dictar el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron en el interior en una vivienda en Ciudad del Este. En esa época (año 2022), la niña tenía solo seis años de edad.

El agresor aprovechaba los momentos en que la víctima quedaba sola bajo su custodia en la vivienda, mientras la madre salía a trabajar. Para consumar los hechos y asegurar el silencio de la niña, el depravado la amenazaba constantemente.

Tras la denuncia formal, el Ministerio Público impulsó las primeras diligencias investigativas que derivaron en la detención del sospechoso. Posteriormente, el agresor fue procesado formalmente y, finalmente, condenado a la pena de 15 años de prisión.

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El nombre del condenado y otros datos se omite para proteger la identidad de la víctima, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.