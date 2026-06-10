Condenan a 15 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra

La fiscala Julia González presentó numerosos elementos probatorios que acreditaron con certeza tanto la existencia del hecho punible como la responsabilidad penal del acusado, que permitieron dictar el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron en el interior en una vivienda en Ciudad del Este. En esa época (año 2022), la niña tenía solo seis años de edad.

El agresor aprovechaba los momentos en que la víctima quedaba sola bajo su custodia en la vivienda, mientras la madre salía a trabajar. Para consumar los hechos y asegurar el silencio de la niña, el depravado la amenazaba constantemente.

Tras la denuncia formal, el Ministerio Público impulsó las primeras diligencias investigativas que derivaron en la detención del sospechoso. Posteriormente, el agresor fue procesado formalmente y, finalmente, condenado a la pena de 15 años de prisión.

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El nombre del condenado y otros datos se omite para proteger la identidad de la víctima, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.