Refuerzan campaña contra abuso sexual infantil ante aumento de denuncias

Con el slogan “escuchále, creéle y actuá” el gobierno llama a no guardar silencio ante el abuso sexual infantil, considerando que se registra un promedio de nueve denuncias diarias por abuso sexual infantil y más de 3.300 casos registrados en el último año.

El mismo se enmarca en la campaña #TodosSomosResponsables – Edición 2026 que impulsa el Minna con el objetivo de fortalecer la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Según los datos de la Fiscalía, durante el primer cuatrimestre de 2026 ingresaron 1.039 causas por abuso sexual en niños, mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron 1.145 casos, lo que muestra un leve descenso en los casos, no así en las denuncias que continúan en niveles elevados.

Uno de los datos más alarmantes revela que el 87% de los casos ocurre en entornos de confianza, siendo estos los círculos familiares, lo que evidencia la necesidad de romper el silencio y reforzar el compromiso de toda la sociedad en la protección de la infancia.

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Día nacional de lucha contra el maltrato infantil

La campaña se desarrolla en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se recuerda cada 31 de mayo en Paraguay, fecha establecida por decreto n.º 3219/2004 en memoria de Felicita Estigarribia, una niña de 11 años víctima de abuso y homicidio.

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Bajo el lema “escuchále, creéle, los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”, esta nueva edición busca interpelar directamente a la ciudadanía sobre la importancia de no minimizar ni ignorar las señales de abuso.

El titular del Minna, Walter Gutiérrez, afirmó que “la protección de niñas, niños y adolescentes no es responsabilidad de una sola institución, sino una causa de toda la sociedad. Escucharle y creerle a un niño es el primer paso para cortar con las situaciones de abuso”.

La campaña apunta a generar una reacción activa en la ciudadanía, promoviendo una cultura de protección donde escuchar, creer y actuar sean herramientas fundamentales para prevenir situaciones de abuso y garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

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Preocupación por cifras de abuso sexual infantil

Según datos del servicio 147 Fono Ayuda del Minna, entre enero y abril de este año se reportaron 435 casos de abuso sexual y 74 reportes de posible explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el informe revela que el 49% de los casos de vulneración reportados afecta a niñas y niños de entre 0 y 8 años, evidenciando la especial vulnerabilidad de la primera infancia.

Los datos también muestran la importancia de la denuncia y la intervención temprana. El 43% de los reportes fue realizado por familiares, seguido de agentes comunitarios (24%) y vecinos/as (18%), reflejando el rol clave de la comunidad en la detección de situaciones de violencia.

Buscan fortalecer sistema de protección

En el marco de esta edición de la campaña, el Gobierno del Paraguay firmó el Decreto que reglamenta la Ley 6202/18, que establece normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas, creando el Programa Nacional de Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual.

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Esta medida fortalece el sistema de protección mediante una estrategia clara de prevención, atención integral, acceso a la justicia y restitución de derechos.

La campaña promueve la denuncia responsable a través de los canales habilitados: la línea 147 (Fono Ayuda del Minna), 911 (Policía Nacional) y 133 (Defensoría de la Niñez), además de la comisaría de la zona, CODENI del municipio o la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.

El Minna invita a instituciones, organizaciones y ciudadanía en general a sumarse a la campaña utilizando el lazo verde, símbolo de la lucha contra el abuso sexual infantil y del compromiso colectivo con la protección de niñas, niños y adolescentes.

La Campaña #TodosSomosResponsables cuenta con el apoyo de UNICEF Paraguay, Children Believe, Aldeas Infantiles SOS, UNFPA, Punto Farma, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Educación y Ciencias, CONATEL, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).