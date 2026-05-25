Abuso sexual en menores: organizaciones marcharán ante la impunidad estatal

El próximo sábado 30 de mayo, el centro de Asunción será escenario de la 17ª Marcha contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Bajo el lema “Gritamos porque el silencio protege abusadores”, organizaciones de la sociedad civil convocan a la ciudadanía a reunirse a partir de las 09:00 en la Plaza Uruguaya, desde donde marcharán hasta la Plaza de la Democracia para exigir acciones concretas frente a una problemática que continúa siendo una herida abierta en la sociedad paraguaya.

Durante el año 2025, el Ministerio Público registró 3.386 víctimas de abuso sexual, lo que equivale a un promedio de 9 denuncias diarias.

Los datos estadísticos revelan una vulnerabilidad extrema. El 74% de las víctimas eran menores de 14 años y el 71% correspondían a niñas y adolescentes mujeres.

Lo que profundiza el drama es el entorno de las agresiones, pues en el 87% de los casos, el victimario fue un familiar o una persona conocida, desmitificando la idea de que el peligro acecha únicamente en lugares desconocidos.

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Si bien Central, Alto Paraná, Asunción e Itapúa concentran la mayor cantidad de denuncias, el fenómeno es nacional y estructural.

Impunidad y trabas institucionales

Desde el Movimiento de Lucha contra la Violencia Sexual hacia NNA, organizadores del evento, denuncian que, a pesar de una mayor visibilidad del problema, persiste una alarmante falta de respuestas integrales del Estado.

“La impunidad, el miedo y la revictimización siguen siendo las barreras principales que enfrentan las víctimas al intentar romper el silencio”, apuntan.

Asimismo, las organizaciones alertan sobre la creciente influencia de sectores conservadores que bloquean la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS).

En su lugar, cuestionan la postura del Ministerio de Educación (MEC), que promueve los materiales de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE), denunciados por los colectivos como contenidos con enfoques religiosos y desinformantes que no garantizan la protección efectiva de la infancia.

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Una lucha colectiva

La marcha cuenta con el respaldo de organizaciones de peso como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Amnistía Internacional Paraguay y Good Neighbors Paraguay.

Con esta movilización, los organizadores buscan no solo visibilizar las estadísticas, sino presionar por un sistema de protección que priorice el bienestar de los NNA por encima de intereses ideológicos.