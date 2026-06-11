Asaltan a pasero argentino y se alzan con dos cajas cargadas de celulares

El asalto fue denunciado ayer en la Subcomisaría 10ª por el argentino Sergio Darío Villalba (44), domiciliado en el barrio Fátima de Puerto Iguazú.

El argentino relató que adquirió los celulares iPhone del microcentro esteño y que estaba descargando con el estibador Martín Ariel Jara (43), en una zona de acceso peatonal. En un momento dado, aparecieron cuatro hombres encapuchados y a punta de armas anunciaron el asalto.

Posteriormente, se apoderaron de dos volúmenes que contenían los celulares y se dieron a la fuga.

Avisaron a la Policía tres horas después

Lo que llamó la atención de los intervinientes es que el hecho fue reportado a la Policía Nacional tres horas después. También se está investigando si hubo complicidad de los estibadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras tomar conocimiento del caso, agentes policiales comunicaron el hecho a la Unidad Fiscal de Turno de Presidente Franco y convocaron a personal del Departamento de Investigaciones para iniciar las pesquisas.