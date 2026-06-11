Persistirán las luvias y tormentas en Ciudad del Este

Para hoy, jueves, se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura se ubicará entre una mínima de 17°C y una máxima de 21°C.

Las condiciones inestables continuarán el viernes. El pronóstico anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sur que luego serán variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. No obstante, se prevé una mejora gradual del tiempo hacia el final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 19°C.

Para el sábado, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Se espera un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego soplarán del sureste. La temperatura mínima descenderá hasta los 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.