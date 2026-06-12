Meteorología anuncia fin de semana fresco e inestable en Ciudad del Este

Para este viernes, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sector sur que posteriormente serán variables, además de nieblas durante las primeras horas de la mañana. También se prevén lluvias dispersas a lo largo del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 20°C.

El sábado presentará condiciones algo más estables. El ambiente se mantendrá entre frío y fresco, con cielo parcialmente nublado a nublado y presencia de nieblas en las primeras horas. Los vientos serán variables y luego rotarán al sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 21°C de máxima.

Por su parte, el domingo volverá a registrarse un aumento de la inestabilidad atmosférica. Se prevé un día fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Los valores térmicos se mantendrán similares a los del viernes, con una mínima de 14°C y una máxima de 20°C.