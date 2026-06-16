Subcomandante confirma que dos bóvedas fueron destruidas y aún se desconoce el monto robado

El alto jefe policial explicó que detectaron daños en la bóveda del Banco Familiar, donde fueron hallados restos de dinero esparcidos en el lugar. Según dijo, la mayor parte de los billetes llevó el grupo criminal.

El jefe policial confirmó que posteriormente procederán a la inspección de la bóveda del Banco GNB, que también fue destruida con explosivos. Hasta el momento no manejan una estimación sobre la cantidad de dinero robada durante el asalto.

Pretendían acceder a cuatro bóvedas

El objetivo de la banda era atacar cuatro entidades financieras ubicadas prácticamente una al lado de la otra en el centro de Santa Rita.

El subcomandante confirmó que los delincuentes instalaron explosivos en los cuatro locales, pero solamente lograron detonar GNB y Familiar.

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“Los cuatro entes financieros eran el objetivo. En dos locales lograron explosionar las bóvedas y en otros dos instalaron los artefactos, pero no consiguieron detonar. Calculamos que, por la presencia de patrulleras que llegaron al lugar, no pudieron consumar totalmente el hecho. Estaban apurados por la presencia policial”, afirmó.

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Aún no identifican al grupo criminal

Consultado sobre la posible participación de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), Martínez dijo que la investigación está en etapa muy incipiente.

“Es muy temprano todavía para determinar qué grupo está detrás del hecho. Recién están llegando más personal de investigación y se están recogiendo evidencias. Con el transcurso de las horas vamos a tener datos más concretos”, manifestó.

Demoraron a un vecina

Por su pate, el jefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario principal Óscar Adolfo Acuña, explicó que una vecina cuya casa está detrás de la bóveda del banco Familiar, entregó a los investigadores una bolsa cargada con dinero que cayó en su patio tras la explosión. Inicialmente fue demorada, pero luego de aclarar lo ocurrido fue liberada.