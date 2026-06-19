A días de la incautación récord de armas, interceptan millonario cargamento de cocaína y arsenal en Paraná

El operativo se produjo apenas días después de otra importante acción de las fuerzas de seguridad brasileñas en la frontera con Paraguay, donde la Policía Rodoviaria Federal (PRF) decomisó 26 fusiles, 16 pistolas y miles de municiones en Santa Terezinha de Itaipu, la incautación más grande de la historia de la institución.

El procedimiento ejecutado ayer se inició tras denuncias anónimas sobre actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Durante tareas de vigilancia, los agentes visualizaron el transbordo de paquetes entre un camión de transporte de cargas y un vehículo estacionado.

Ante las sospechas, los efectivos policiales verificaron ambos vehículos. En el vehículo de menor porte, encontraron más de 100 kilogramos de crack, 35 kilogramos de cocaína, un fusil AR-15 calibre 5,56, nueve pistolas calibre 9 milímetros y aproximadamente 15 piezas desmontadas de fusiles calibre 7,62.

En tanto que en el camión hallaron 317 kilogramos de cocaína de alta pureza y el conductor registraba orden de captura pendiente por hecho similar.

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En total, la operación permitió sacar de circulación 459 kilogramos de estupefacientes, distribuidos en 352 kilogramos de cocaína y 107 kilogramos de crack.

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Según la Policía Civil, el perjuicio económico ocasionado a la organización supera los 22 millones de reales.

Los detenidos, de 26 y 65 años, fueron imputados por tráfico de drogas, asociación para el tráfico, uso de documento falso y posesión ilegal de armas de fuego de uso restringido.