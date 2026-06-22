Ciudad del Este se prepara para un marcado descenso de temperaturas y lluvias

Según el pronóstico de este lunes, las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y 18°C de máxima. Los vientos serán variables durante las primeras horas, pero posteriormente se intensificarán desde el sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más frío.

Para mañana, martes, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. Sin embargo, el ambiente se mantendrá frío a fresco, con temperaturas que variarán entre 7°C y 14°C, acompañado por vientos predominantes del sur.

El descenso térmico será aún más pronunciado el miércoles, cuando se espera una de las jornadas más frías de la semana. El pronóstico indica cielo despejado y vientos del sureste, con una temperatura mínima de apenas 3°C y una máxima de 14°C.