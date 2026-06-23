Persistirá el ambiente frío en Ciudad del Este con mínimas de hasta 3°C

Para este martes, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La temperatura mínima alcanzará los 7°C, mientras que la máxima no superará los 14°C, manteniendo una sensación térmica baja durante gran parte del día.

Las condiciones más frías de la semana se registrarían el miércoles 24 de junio, cuando la temperatura descenderá hasta los 3°C al amanecer.

El pronóstico indica cielo despejado, vientos del sureste que luego serán variables y la probabilidad de escarchas, principalmente en zonas abiertas y rurales. La máxima prevista será de 14°C.

Para el jueves, el ambiente seguirá frío a fresco, aunque con un leve ascenso de la temperatura máxima. Se espera cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y valores térmicos que oscilarán entre los 4°C de mínima y 16°C de máxima.

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