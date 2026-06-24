Polución sonora en Presidente Franco ya no deja dormir ni en Brasil

El exintendente de Foz de Yguazú, Paulo Mac Donald, utilizó sus redes sociales para denunciar que los ruidos provenientes del lado paraguayo perturban el descanso de los pobladores de la ciudad fronteriza.

A través de un video, el político brasileño mostró imágenes captadas desde la ribera de Foz de Yguazú durante la madrugada del lunes y expresó su enojo por el volumen de la música que seguía escuchándose desde territorio paraguayo.

“Son las 4:30 de la mañana y la música sigue”, manifestó Mac Donald, evidenciando que el ruido traspasa la frontera y perturba el descanso de los habitantes de la ciudad brasileña.

La situación no es nueva

En Presidente Franco, los vecinos que residen en inmediaciones del Puente de la Integración también denunciaron reiteradamente los ruidos generados por potentes equipos de sonido, principalmente los fines de semana.

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Tras los reclamos, a inicios de este mes en curso, la Junta Municipal remitió notas al director de Policía de Alto Paraná, comisario general José Félix Vega, y al fiscal adjunto Celso José Sanabria González, para solicitar operativos de control en los sectores donde se registran más denuncias.

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Como respuesta a las denuncias, la Policía Nacional desplegó un operativo de control durante un fin de semana. Sin embargo, los procedimientos no tuvieron continuidad y las quejas volvieron a repetirse.