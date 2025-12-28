Sistema 911: más llamadas por polución sonora y violencia familiar

La Policía Nacional informó que el Sistema 911 en Asunción registró un importante volumen de llamadas durante el sábado 27 de diciembre, con un predominio de reportes por polución sonora y violencia familiar.

Según el resumen de novedades, se atendieron 2.309 llamadas en total. De ese número, 455 correspondieron a emergencias que requirieron intervención policial, mientras que 1.854 fueron catalogadas como llamadas de no emergencia.

Entre las llamadas que sí derivaron en procedimientos, la principal causa fue la polución sonora, con 85 reportes. Le siguieron los casos de violencia familiar, con 75 denuncias, y la perturbación de la paz pública, con 70 llamadas.

Lea más: Emergencias 911 recibió más de 1.400 llamadas el feriado

Además, el sistema recibió 39 avisos por accidentes de tránsito y seis denuncias por hechos de robo, de acuerdo con el informe oficial.

Se recibió más llamadas de no emergencia

En cuanto a las comunicaciones que no requirieron intervención, la Policía detalló que 1.358 llamadas no fueron respondidas, 210 correspondieron a otros motivos, 112 se realizaron por niños jugando y 73 fueron solicitudes de información.

Desde la institución recordaron la importancia de utilizar el sistema 911 de manera responsable, a fin de no saturar la línea y permitir una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia real.