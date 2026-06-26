Buscan recaudar G. 1.000 millones para la atención a pacientes con cáncer

En esta edición, la Fundación Apostar por la Vida se fijó como meta alcanzar G. 1.000 millones, monto que permitirá mantener los servicios médicos, psicológicos y sociales que reciben pacientes oncológicos de Alto Paraná y otras zonas del país.

La coordinadora de la campaña, Lucía Lisboa, explicó que este año la actividad fue adelantada en el calendario, ya que habitualmente se desarrollaba en agosto. En esta oportunidad, cientos de voluntarios estarán distribuidos en distintos puntos del departamento con alcancías para recibir el aporte de la ciudadanía.

“El tratamiento contra el cáncer implica costos muy elevados y muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlos. Por eso invitamos a toda la comunidad a colaborar y ayudarnos a cumplir esta meta, que nos permitirá continuar acompañando a quienes más lo necesitan”, manifestó.

La colecta, principal sostén de la fundación

Lisboa señaló que la colecta representa la principal fuente de financiamiento de la fundación, ya que cerca del 70 % de su presupuesto anual depende de los recursos obtenidos durante esta campaña solidaria. El resto se complementa con donaciones y otras actividades benéficas impulsadas a lo largo del año.

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El año pasado, la fundación brindó 11.903 atenciones oncológicas, además de ofrecer acompañamiento psicológico y asistencia social a pacientes y sus familias. Los fondos obtenidos también se destinan a programas de prevención, promoción de la salud y detección temprana del cáncer