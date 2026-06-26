Condenan a 20 años de cárcel a quien abusó sexualmente de su hija

Durante el debate, el fiscal Fidel Godoy, de la Unidad Penal N° 1 de Minga Porã, logró acreditar, mediante un cúmulo de pruebas documentales, testimoniales y periciales, la existencia de los abusos y la responsabilidad del acusado. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera, dictó el fallo condenatorio.

De acuerdo con los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron en el año 2023 en la vivienda familiar, situada al norte de Alto Paraná.

El ahora sentenciado aprovechaba la ausencia de su esposa para someter sexualmente a su hija y luego la amenazaba de muerte. Dichos actos eran perpetrados tanto en estado de ebriedad como de sobriedad, valiéndose del severo cuadro depresivo de su pareja, condición que le impedía despertarse durante las noches.

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La investigación fiscal se inició tras una denuncia realizada a través del Servicio de Atención Telefónica 147 “Fono Ayuda” del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

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Durante el proceso, la víctima fue inspeccionada por un médico forense y evaluada por profesionales del Centro de Atención a Víctimas. Asimismo, la menor brindó detalladamente el calvario que sufrió, durante su declaración en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba.

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El nombre y otros datos del condenado se omite en cumplimiento del Art. 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la divulgación de información que posibiliten identificar a menores víctimas o autores de hechos punibles.