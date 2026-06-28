Cita por Grindr terminó en asalto y 18 horas de cautiverio en Ciudad del Este

De acuerdo con el informe de la Subcomisaría 1ª del barrio San Rafael de Ciudad del Este, el joven de 22 años viajó desde Bahía hasta Foz de Yguazú y, posteriormente, cruzó el Puente de la Amistad para encontrarse con un hombre con quien había contactado a través de la aplicación Grindr. El punto de encuentro fue en la rotonda Reloj.

Según la denuncia, el brasileño abordó una motocicleta negra que lo trasladó hasta la ribera del río Paraná, donde unas diez personas con el rostro cubierto lo redujeron y le sustrajeron 1.500 reales en efectivo, un celular Xiaomi, un reloj digital y dos tarjetas de crédito, además de realizar transferencias bancarias mediante el sistema Pix desde su teléfono.

El oficial inspector César Flores, jefe de la Subcomisaría 1ª, informó que el joven permaneció retenido desde el mediodía del viernes hasta aproximadamente las 06:30 del sábado. Posteriormente, los presuntos autores lo obligaron a abordar una lancha y lo abandonaron en la margen brasileña del río Paraná.

Segundo caso

En otro hecho denunciado el mismo sábado, un hombre de 44 años, de nacionalidad argentina y domiciliado en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, manifestó haber sido asaltado en la escalinata del barrio San Rafael.

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De acuerdo con su relato, contactó mediante Messenger con una persona identificada como “David Candia”, quien lo buscó de su vivienda. Ambos se trasladaron en un vehículo de plataforma hasta la rotonda Oasis y, posteriormente, caminaron hacia la zona baja del barrio con la supuesta intención de comprar estupefacientes.

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Siempre según la denuncia, al ingresar al lugar fueron rodeados por cuatro encapuchados, uno de ellos armado, quienes los despojaron de un celular Xiaomi, G. 100.000 en efectivo y un par de calzados deportivos.