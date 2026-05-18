Brasileño fue víctima de millonario asalto tras pactar cita por Grindr en Ciudad del Este

La denuncia fue recepcionada en la Subcomisaría 1ª del barrio San Rafael a las 20:20 de ayer por un brasileño de 35 años, domiciliado en Cascavel, Brasil.

Según el informe policial, el extranjero se encontraba realizando compras en un shopping céntrico cuando contactó, mediante la aplicación Grindr, con un hombre con quien acordó un encuentro. Posteriormente, el desconocido pasó a buscarlo en una motocicleta.

El brasileño abordó el biciclo y fue trasladado hasta la zona baja del barrio San Rafael. En el sitio lo aguardaban otras siete personas encapuchadas y armadas, quienes lo redujeron y le robaron un aparato celular Iphone 17 Pro Max, color blanco.

Según la denuncia, los delincuentes también obligaron a la víctima a realizar transferencias electrónicas vía Pix a una cuenta desconocida por un valor aproximado de 45.000 reales.

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Tras consumar el hecho, los asaltantes huyeron por un pasillo de la zona en dirección a la orilla del río Paraná.