Extranjero fue citado a través de Grindr y terminó asaltado en Ciudad del Este

Este nuevo asalto a turista ocurrió anoche, a las 22:00 aproximadamente, en un pasillo del sector I del mencionado barrio. La víctima fue identificada como Rafael Ihago Gomes (26), quien relató a agentes de la Subcomisaría 1ª que fue engañado por un hombre con quien acordó reunirse.

Según Gomes, al llegar al punto acordado fue recibido por un joven quien lo condujo hasta un pasillo, donde lo aguardaban entre cuatro a cinco personas. Allí, bajo amenaza con arma de fuego, lo despojaron de su celular iPhone 15 Pro Max, una cadena de plata y hasta sus calzados.

Tras el hecho, los autores huyeron por los pasillos de la zona. Agentes policiales realizaron un rastrillaje en el lugar, pero no lograron dar con los responsables.

El oficial inspector Donato Escobar, explicó que este tipo de casos se repite con frecuencia en el sector, donde víctimas -en su mayoría extranjeras- son atraídas mediante engaños a través de aplicaciones para luego ser asaltadas.

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Asimismo, señaló que esta modalidad delictiva dificulta la labor investigativa, ya que los denunciantes abandonan el país sin formalizar la denuncia o continuar con el proceso.