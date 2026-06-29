ABC en el Este
29 de junio de 2026 a la - 16:07

Envían primer cargamento de ayuda para Venezuela desde Ciudad del Este: estos son los artículos más necesarios

Dos personas en chaquetas, organizando donativos en un espacio con bolsas y cajas, rodeadas de un ambiente sencillo y colorido.
En Ciudad del Este recolectaron gran cantidad de donativos para Venezuela. Tereza Fretes Alonso

La comunidad venezolana de Ciudad del Este logró recolectar una gran cantidad de donativos para enviar a su país y ayudar a los damnificados por el terremoto que causó miles de muertos y heridos. Este lunes se enviará la primera partida de víveres no perecederos, medicamentos, prendas de vestir y artículos de higiene hasta Luque, localidad desde donde el cargamento será reenviado a Venezuela.

Por Tereza Fretes Alonso

En Ciudad del Este se habilitaron dos centros de recolección. Uno de ellos es Meraki Fotografía, ubicado en el Área 8, Manzana I, Lote 0, donde reciben donaciones de 09:00 a 22:00. Tras tres días de intensa actividad, este lugar acopió una gran cantidad de donativos. Todo lo recaudado será enviado este lunes a la ciudad de Luque, desde donde partirá hacia Venezuela.

María Chinchilla, una de las coordinadoras de la campaña, señaló que no esperaba menos del pueblo paraguayo y explicó que existe una fecha límite para acercar los aportes debido a las previsiones de que continúen registrándose réplicas.

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“Hay muchas familias damnificadas, muchos bebés huérfanos, muchos heridos todavía en los hospitales e, incluso, mucha gente que sigue bajo los escombros”, relató.

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En la primera tanda recibieron un importante volumen de prendas de vestir, por lo que desde ahora solicitan otros tipos de artículos, como herramientas para remover escombros (guantes de construcción, palas y picos), además de medicamentos, insumos hospitalarios y productos para bebés, entre otros.

Mujer erguida sosteniendo un paquete grande, rodeada de alimentos y productos de limpieza en un salón con sofá beige.
Una gran cantidad de niños quedaron huérfanos a causa de la tragedia.

“Estamos agradecidos por cada donación. Solo que hemos recibido muchísima ropa; ahora lo más importante son los artículos de higiene, medicamentos, pañales y biberones. Estamos necesitando jeringas, guantes, tapabocas y fármacos”, expresó.

Chinchilla contó que toda la comunidad venezolana está conmovida por la tragedia y muy afectada por no poder estar en su país para ayudar directamente a los damnificados.

“Debemos mantener la calma”

El temblor causó miles de muertos y desaparecidos en Venezuela. EFE/ Ronald Peña R
El temblor causó miles de muertos y desaparecidos en Venezuela. EFE/ Ronald Peña R

Por su parte, Anaer Arévalo, psicóloga con dos años y medio de residencia en Paraguay, manifestó que el momento que viven no es nada fácil, pero que la migración los hizo muy resilientes. Añadió que, a pesar de la impotencia que genera la distancia, pueden hacer un aporte valioso desde donde se encuentran.

Asimismo, apeló a mantener la calma para poder brindar asistencia, considerando que aún queda un largo proceso de reconstrucción.

“Esto apenas comienza. Es un proceso bastante largo; tenemos que mantenernos controlados a nivel emocional. Debemos pensar mucho más allá de las emociones y saber qué podemos hacer y qué podemos aportar”, afirmó.

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La profesional afirmó que el pueblo paraguayo fue muy receptivo, bondadoso y empático, brindando tanto apoyo emocional como recursos.

El segundo centro de recolección habilitado en esta capital departamental es Amaranthus Pastelería, ubicada sobre la avenida Las Américas, Edificio WB Group, Área 4. El horario de recepción de donaciones es de 10:00 a 21:00.