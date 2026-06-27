Terremoto en Venezuela: Paraguay activa plan de ayuda humanitaria

El Gobierno paraguayo activó un plan de contingencia humanitaria para asistir a los damnificados por los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, los cuales ya dejan un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y más de 10.000 desaparecidos.

A través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el país enviará equipos de rescate e iniciará gestiones oficiales para asegurar el transporte de los insumos recolectados por la ciudadanía.

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En comunicación con la 730 AM, el ministro de la SEN, coronel Arsenio Zárate, explicó que la prioridad inmediata en la zona de desastre es el factor humano capacitado para remover estructuras colapsadas. Por este motivo, el Estado paraguayo unificó fuerzas con los principales cuerpos de bomberos voluntarios del país para alistar a los profesionales que viajarán al epicentro de la tragedia.

Especialistas en escombros listos para el despliegue

El titular de la SEN detalló que el operativo se ejecutará por etapas estrictas para garantizar la eficiencia en el terreno y cuidar el desgaste de los intervinientes.

Actualmente, el esquema se encuentra diseñado y a la espera del visto bueno diplomático. El primer contingente está compuesto por 15 hombres especializados en tareas de rescate en estructuras colapsadas.

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Ante la complejidad del escenario, la SEN ya coordinó con los bomberos voluntarios amarillos, azules y rojos un segundo equipo de recambio que partirá apenas el primer grupo cumpla su ciclo de trabajo.

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Según detalló el ministro, se trata de personal entrenado de forma permanente tanto en Paraguay como en el exterior para intervenir en situaciones críticas bajo bandera paraguaya.

“Al principio, lo que más se necesita en el terreno son hombres que puedan rescatar a la gente de entre los escombros. Nosotros ya tenemos los equipos preparados, pero dependemos de que Cancillería cierre las gestiones y de que las autoridades receptoras acepten formalmente la ayuda”, precisó Zárate.

Triangulación diplomática con Argentina

Debido a la situación diplomática actual y a la ausencia de una embajada operativa directa en territorio venezolano, el gobierno del presidente Santiago Peña se encuentra canalizando todos los permisos institucionales y los salvoconductos logísticos a través de la República Argentina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo apura las conversaciones a tres bandas (Asunción-Buenos Aires-Caracas) para conseguir el medio aéreo adecuado, un avión de transporte militar o de asistencia humanitaria, que permita trasladar de forma segura tanto al personal de rescate como las herramientas necesarias para la búsqueda de sobrevivientes bajo los bloques de cemento.

El Estado abre la puerta para enviar la ayuda civil

Durante la entrevista, el ministro Zárate se mostró abierto a resolver uno de los principales cuellos de botella que afronta la colectividad de migrantes venezolanos nucleados en la organización Renacer Paraguay, quienes ya abrieron centros de acopio en el país pero no cuentan con la infraestructura para costear fletes internacionales masivos de alimentos y medicamentos.

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El titular de la SEN se comprometió a actuar de forma directa como gestor ante el canciller nacional para evaluar la inclusión de los cargamentos de donaciones privadas dentro de los vuelos humanitarios que solventará el Estado o los países aliados.

“Podemos gerenciar esa parte. Voy a plantear de inmediato esta necesidad a Relaciones Exteriores para ver la alternativa de trasladar todo lo que están juntando gracias a la solidaridad de los paraguayos”, aseguró el jefe de la cartera.