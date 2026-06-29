Ratifican condena de 28 años de cárcel y 5 de medida de seguridad por feminicidio

El fallo fue emitido por los camaristas Efrén Giménez, Lilian Lorena Benítez y Myrian Meza de López, quienes confirmaron en su totalidad la sentencia dictada en primera instancia.

El crimen ocurrió en la tarde del 2 de octubre de 2024, en una vivienda ubicada en el kilómetro 8, Fracción Willy, de Presidente Franco. Según la investigación, el ahora condenado trasladó a la víctima hasta el lugar a bordo de un automóvil Toyota Carina. Imágenes de circuito cerrado registraron el ingreso del vehículo a las 18:26 y su salida a las 19:52.

En ese lapso, alrededor de las 19:20, el hombre atacó a la mujer con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas en la cabeza, el tórax y los brazos.

La autopsia determinó que la víctima sufrió 37 lesiones y que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por heridas en el cráneo y la cavidad torácica. El cuerpo fue hallado al día siguiente por el hermano de la mujer, luego de que el empleador de esta alertara sobre su ausencia laboral.

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El análisis de las cámaras de seguridad confirmó que el agresor permaneció en la vivienda durante el horario del crimen y que no se registró el ingreso de terceras personas.

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La investigación también reveló que el último contacto de la víctima fue a las 19:19, cuando envió un video a un familiar, mientras el procesado aún se encontraba en el sitio. Tras el hecho, desaparecieron de la propiedad dos teléfonos celulares (uno corporativo y otro personal), una tablet, el control del portón eléctrico y una mochila con dinero.

Dos días después, el hombre llevó los dispositivos electrónicos a un técnico para borrar su contenido con el fin de venderlos.

Durante el juicio oral, que concluyó el 8 de abril, la fiscal Viviana Sánchez presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que acreditaron la responsabilidad penal del encausado.

Cabe señalar que la Fiscalía había solicitado 28 años de prisión y 7 años de medida de seguridad, basándose en informes psicológicos que indicaban rasgos compatibles con psicopatía; finalmente, se otorgaron 5 años bajo este último concepto.

Asimismo, se probó que el sentenciado registraba antecedentes de violencia psicológica, amenazas y hostigamiento contra su expareja.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Édgar Lezcano, había dictado la condena en primera instancia, la cual fue ahora ratificada íntegramente por el Tribunal de Apelaciones.