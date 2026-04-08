Condenan a feminicida a 28 años de prisión y cinco años de medida de seguridad

El tribunal de sentencia estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano.

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Durante el juicio oral, la fiscal Viviana Sánchez, de la Unidad Zonal Nº 2, solicitó la pena finalmente aplicada, además de una medida de siete años, basada en informes de salud mental que indican que el condenado presenta rasgos compatibles con psicopatía.

En el desarrollo del proceso, la Fiscalía presentó numerosas pruebas documentales, testificales y periciales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de Eusebio Ovelar Bogado en el asesinato de Carolina Benítez Vallejos.

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Detalles del caso

De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 2 de octubre de 2024, en horas de la tarde. Ese día, el acusado trasladó a la víctima en un vehículo hasta la vivienda de la mujer, ubicada en el Km 8, Fracción Willy, de Presidente Franco.

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Imágenes de circuito cerrado registraron el ingreso del rodado a las 18:26 y su salida a las 19:52, lapso en el cual no se constató la presencia de terceras personas.

Según las investigaciones, aproximadamente a las 19:20, el hombre atacó a su expareja con un arma punzocortante, ocasionándole múltiples heridas. El informe forense determinó que la víctima sufrió 37 lesiones en la cabeza, tórax y brazos, y que la causa de muerte fue un shock hipovolémico.

El cuerpo fue encontrado al día siguiente por el hermano de la víctima, quien acudió a la vivienda tras enterarse de que ella no se presentó a su trabajo.

Las pesquisas también revelaron que, tras el crimen, desaparecieron varios objetos personales de la víctima, entre ellos celulares, una tablet, dinero en efectivo y otras pertenencias. Posteriormente, el 4 de octubre, el ahora condenado intentó borrar los datos de algunos de estos dispositivos con la intención de venderlos.

Durante el juicio también se confirmó que existían antecedentes de violencia psicológica y amenazas por parte del agresor, incluso después de finalizada la relación, en un contexto de hostigamiento constante hacia la víctima.

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El Tribunal, tras deliberar, consideró probada la gravedad del hecho y resolvió imponer la pena de 28 años de prisión, además de cinco años de medida de seguridad a Ovelar Bogado.

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