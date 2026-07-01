ABC en el Este
01 de julio de 2026 a la - 09:45

Vecinos de Foz presentan queja ante Consulado paraguayo por polución sonora en la ribera del Paraná

La imagen muestra un grupo de aproximadamente 15 personas reunidas frente al Consulado del Paraguay en Foz de Iguazú. Entre ellos hay un hombre en uniforme de policía al frente, que parece ser el encargado de la seguridad. Las demás personas están en posición de pie, algunas sosteniendo documentos, en un entorno exterior. No se observan elementos que identifiquen un equipo de fútbol, como camisetas o escudos. En el fondo, se puede ver la placa que indica "Consulado del Paraguay", y la bandera paraguaya ondeando. El ambiente es formal, con un contexto institucional, y parece que están en una reunión o evento. La acción principal parece ser la espera o la preparación para un anuncio o actividad, sin indicios de un evento específico en curso. No hay textos adicionales visibles que aporten información relevante.
Representantes de varias instituciones llegaron hasta el Consulado paraguayo para presentar una queja formal por ruidos en la ribera del Paraná

Un grupo de más de 500 residentes de varios sectores de la ciudad brasileña de Foz de Yguazú presentó una queja formal ante el Consulado de Paraguay en esa ciudad sobre la polución sonora proveniente del muelle de Presidente Franco.

Por ABC Color

El reclamo fue firmado por habitantes de barrios como Porto Meira, Vila Portes, el centro urbano y la región de Boicy, además de residentes de complejos habitacionales, condominios y viviendas militares de las Fuerzas Armadas de Brasil.

Según el reclamo, las principales molestias ocurren en horarios nocturnos y de madrugada, especialmente los fines de semana.

Los vecinos mencionan que en un muelle situado a orillas del río Paraná, del lado paraguayo, se concentran vehículos equipados con potentes equipos de sonido, que no dejan dormir hacia el otro lado de la frontera, debido a la cercanía entre ambas ciudades fronterizas.

Durante una reunión con representantes consulares, advirtieron que la falta de descanso del personal encargado del control aéreo podría generar riesgos indirectos en la seguridad de las operaciones aeronáuticas de la región trinacional, que involucra a Brasil, Paraguay y Argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del Consejo de Desarrollo Trinacional (Codetri), Roni Temp, planteó que el conflicto sea abordado de manera conjunta por los tres países. Señaló que la situación afecta la calidad de vida de numerosas familias que viven en la frontera y que requiere una respuesta coordinada entre autoridades.

Los representantes consulares Moisés Quintana e Iván Airaldi recibieron el reclamo oficial y confirmaron que será remitido a instancias superiores en Asunción.

Asimismo, el presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Vargas, estuvo presente en la reunión y se comprometió a tratar el tema con el intendente Roque Godoy, así como con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, a fin de buscar una solución coordinada.

La situación no es nueva

En Presidente Franco, los vecinos que residen en inmediaciones del Puente de la Integración también denunciaron reiteradamente los ruidos generados por potentes equipos de sonido, principalmente los fines de semana.

Tras los reclamos, a inicios de este mes en curso, la Junta Municipal remitió notas al director de Policía de Alto Paraná, comisario general José Félix Vega, y al fiscal adjunto Celso José Sanabria González, para solicitar operativos de control en los sectores donde se registran más denuncias.

Como respuesta a las denuncias, la Policía Nacional desplegó un operativo de control durante un fin de semana. Sin embargo, los procedimientos no tuvieron continuidad y las quejas volvieron a repetirse.