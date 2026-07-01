Vecinos de Foz presentan queja ante Consulado paraguayo por polución sonora en la ribera del Paraná

El reclamo fue firmado por habitantes de barrios como Porto Meira, Vila Portes, el centro urbano y la región de Boicy, además de residentes de complejos habitacionales, condominios y viviendas militares de las Fuerzas Armadas de Brasil.

Según el reclamo, las principales molestias ocurren en horarios nocturnos y de madrugada, especialmente los fines de semana.

Los vecinos mencionan que en un muelle situado a orillas del río Paraná, del lado paraguayo, se concentran vehículos equipados con potentes equipos de sonido, que no dejan dormir hacia el otro lado de la frontera, debido a la cercanía entre ambas ciudades fronterizas.

Durante una reunión con representantes consulares, advirtieron que la falta de descanso del personal encargado del control aéreo podría generar riesgos indirectos en la seguridad de las operaciones aeronáuticas de la región trinacional, que involucra a Brasil, Paraguay y Argentina.

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El presidente del Consejo de Desarrollo Trinacional (Codetri), Roni Temp, planteó que el conflicto sea abordado de manera conjunta por los tres países. Señaló que la situación afecta la calidad de vida de numerosas familias que viven en la frontera y que requiere una respuesta coordinada entre autoridades.

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Los representantes consulares Moisés Quintana e Iván Airaldi recibieron el reclamo oficial y confirmaron que será remitido a instancias superiores en Asunción.

Asimismo, el presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Vargas, estuvo presente en la reunión y se comprometió a tratar el tema con el intendente Roque Godoy, así como con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, a fin de buscar una solución coordinada.

La situación no es nueva

En Presidente Franco, los vecinos que residen en inmediaciones del Puente de la Integración también denunciaron reiteradamente los ruidos generados por potentes equipos de sonido, principalmente los fines de semana.

Tras los reclamos, a inicios de este mes en curso, la Junta Municipal remitió notas al director de Policía de Alto Paraná, comisario general José Félix Vega, y al fiscal adjunto Celso José Sanabria González, para solicitar operativos de control en los sectores donde se registran más denuncias.

Como respuesta a las denuncias, la Policía Nacional desplegó un operativo de control durante un fin de semana. Sin embargo, los procedimientos no tuvieron continuidad y las quejas volvieron a repetirse.