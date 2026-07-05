¿Cómo estará el tiempo en el Este esta semana?

Durante las primeras horas de este domingo se presenta un ambiente frío a fresco, con temperaturas mínimas de entre 7 y 12 °C. Durante la tarde, las temperaturas máximas previstas alcanzarían valores de entre 20 y 23 °C. Los vientos serán variables durante las primeras horas y posteriormente rotarán al sector sur. El cielo estará parcialmente nublado a nublado.

Para mañana, lunes 6, se prevén lluvias dispersas. El ambiente continuará frío a fresco, con temperaturas mínimas previstas de entre 7 y 10 °C y máximas de entre 13 y 15 °C. Los vientos soplarán del sector sur y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Mientras que para el martes la probabilidad de lluvias disminuirá, aunque el cielo permanecerá nublado. El ambiente se mantendrá frío a fresco, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 °C.

Las temperaturas máximas previstas estarán entre 15 y 16 °C. Los vientos soplarán del sector sureste y posteriormente serán variables.

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