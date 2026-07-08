Agente policial es imputado por tenencia de drogas y ordenan su captura

El agente policial imputado es César Ramón Vera Cañiza, de 37 años. La investigación penal es por presunta tenencia sin autorización de estupefacientes y está a cargo del fiscal Manuel Rojas Rodríguez.

Además de la imputación, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía del procesado, debido a que actualmente se encuentra prófugo.

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La investigación señala que el sospechoso presuntamente tenía bajo su dominio 36 kilogramos de marihuana prensada, que fueron encontrados dentro de un vehículo abandonado tras un accidente de tránsito ocurrido el 22 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:45, sobre laruta PY02, en el barrio Paz del Chaco de la ciudad de Juan León Mallorquín.

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Durante la intervención, agentes de la Comisaría 10ª de la zona incautaron el automóvil, un Toyota Corolla Runx, que había sido abandonado en el lugar por su ocupante luego del percance.

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En el interior del rodado fueron hallados varios paquetes de marihuana prensada, además de una prenda policial registrada a nombre del ahora imputado y un documento de identidad perteneciente a una menor de edad.

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De acuerdo con los elementos reunidos por la Fiscalía, entre ellos las evidencias incautadas y las diligencias investigativas realizadas posteriormente, el vehículo habría estado bajo responsabilidad del ahora procesado. La investigación también incorporó la declaración del propietario del automotor, quien manifestó haber prestado el rodado al sospechoso días antes del hecho.

Tras analizar los elementos de sospecha, el fiscal Rojas Rodríguez formuló imputación por la presunta tenencia sin autorización de estupefacientes, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. Asimismo, requirió la declaración de rebeldía y la emisión de una orden de captura contra el imputado.