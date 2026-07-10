Tras años de reclamos por polvo y barro, avanza obra de asfaltado en el sur de Alto Paraná

La obra vial, que presenta un avance del 30%, fue verificada este viernes por el presidente de la República, Santiago Peña, quien estuvo acompañado por una comitiva de Itaipú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El proyecto contempla la pavimentación de más de 57 kilómetros. Durante décadas, los habitantes de la zona reclamaron la construcción de un camino asfaltado debido a las dificultades que ocasionaban las lluvias y el mal estado del trayecto.
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Los trabajos incluyen movimiento de suelos, colocación de pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, además de otras intervenciones complementarias que permitirán garantizar una circulación más segura y eficiente.
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La ejecución se desarrolla mediante frentes de trabajo simultáneos con el objetivo de cumplir el cronograma previsto.
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Además de beneficiar a los pobladores de ambos distritos, la obra mejorará la conectividad para el transporte de la producción agrícola, ya que facilitará la salida de los productos, reducirá los tiempos de viaje y promoverá nuevas oportunidades de desarrollo económico para toda la zona de influencia. Asimismo, facilitará el acceso a servicios esenciales como escuelas y puestos de salud.