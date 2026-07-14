Aumento gradual de las temperaturas y vientos en los próximos días

El amanecer de hoy, martes, se presenta frío a fresco, con temperaturas mínimas que oscilan entre 7 y 8 °C y cielo escasamente nublado. Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido, con una temperatura máxima de 20 °C.

A partir de la tarde de hoy se prevén vientos moderados del norte y noreste, que podrían intensificarse y alcanzar valores puntualmente fuertes, principalmente durante las jornadas del jueves 16 y viernes 17.

Clima en Paraguay: Pronóstico de ambiente cálido

Para los próximos días, las temperaturas irán en aumento, por lo que se esperan mínimas de entre 10 y 16 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 23 y 27 °C.

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Para mañana, miércoles, se pronostica un ambiente frío en las primeras horas y cálido por la tarde, con cielo escasamente nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C.

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En cuanto a las lluvias, para hoy y, al menos hasta el viernes, la probabilidad se mantendrá baja.