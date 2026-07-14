ABC en el Este
14 de julio de 2026 a la - 07:54

Aumento gradual de las temperaturas y vientos en los próximos días

Amanecer fresco con tardes cálidas se prevé para estos días en Ciudad del Este.
Amanecer fresco con tardes cálidas se prevé para estos días en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

En los próximos días se prevén amaneceres frescos y tardes cálidas para Ciudad del Este y alrededores, según la Dirección de Meteorología e Hidrología. Tanto para hoy como para mañana no se anuncian lluvias.

Por ABC Color

El amanecer de hoy, martes, se presenta frío a fresco, con temperaturas mínimas que oscilan entre 7 y 8 °C y cielo escasamente nublado. Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido, con una temperatura máxima de 20 °C.

A partir de la tarde de hoy se prevén vientos moderados del norte y noreste, que podrían intensificarse y alcanzar valores puntualmente fuertes, principalmente durante las jornadas del jueves 16 y viernes 17.

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Para los próximos días, las temperaturas irán en aumento, por lo que se esperan mínimas de entre 10 y 16 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 23 y 27 °C.

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Para mañana, miércoles, se pronostica un ambiente frío en las primeras horas y cálido por la tarde, con cielo escasamente nublado y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 23 °C.

En cuanto a las lluvias, para hoy y, al menos hasta el viernes, la probabilidad se mantendrá baja.