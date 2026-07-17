Video: incendio en ductos de cables del Puente de la Amistad genera susto en la frontera

Desde la Municipalidad de Ciudad del Este informaron que el incendio habría sido ocasionado por un cortocircuito. El hecho motivó la interrupción parcial del tránsito para permitir la verificación de la situación y la extinción del fuego.

La empresa concesionaria brasileña EPR Iguaçu, encargada del mantenimiento del puente, informó a medios del vecino país que el incendio no causó daños a la estructura del paso internacional que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú.

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Asimismo, detalló que el humo se originó en los conductos que albergan la infraestructura de fibra óptica, la cual fue desconectada del sistema eléctrico para evitar riesgos mayores.

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Desde el lado brasileño se movilizaron varios equipos de emergencia, entre ellos personal de la concesionaria, bomberos y agentes de la Policía Rodoviaria Federal. El tránsito fue restablecido pocos minutos después; sin embargo, la interrupción provocó una importante congestión vehicular, por lo que la circulación continúa siendo intensa.