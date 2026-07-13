Piden reapertura del paso prioritario en la frontera para niños con TEA y pacientes críticos

El corredor sanitario entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú fue habilitado durante la pandemia para permitir el paso de pacientes que realizaban tratamientos médicos en ambas ciudades. Tras la reapertura de la frontera, el paso prioritario se mantuvo con el objetivo de evitar que niños y jóvenes con TEA y pacientes críticos permanezcan varias horas en la fila para cruzar la pasarela internacional.

Mediante este sistema, la Receita Federal de Brasil permitía el ingreso por el Puente de la Amistad, habilitando un acceso en la cabecera del puente y evitando la extensa fila sobre la BR-277. En el lado paraguayo, el paso se realizaba a través del predio de la Base Naval.

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Para acceder a la lista de beneficiarios era necesario presentar varios documentos que acreditaran el estado o la condición del paciente.

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Sin embargo, desde el 26 de junio pasado, las autoridades brasileñas informaron la cancelación del paso prioritario. Un grupo de padres, madres y tutores de niños y jóvenes con TEA presentó una nota formal a la Receita Federal de Brasil, en Foz do Iguaçu, solicitando la restitución del paso preferencial, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

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Con la cancelación del paso prioritario, los afectados deben soportar largas horas de espera en el intenso congestionamiento fronterizo, tanto para ingresar a Brasil como para regresar a Ciudad del Este después de sus terapias y consultas médicas.

Reclamo de concejal

La concejal municipal de Ciudad del Este, Valeria Romero (Yo Creo), se pronunció al respecto y solicitó una solución humanitaria para los pacientes afectados por el cierre del paso prioritario en el Puente de la Amistad.

Romero manifestó su solidaridad con las familias, tanto en su rol de concejal como de madre de un niño con TEA, e instó al delegado de la Receita Federal a reconsiderar la medida desde una perspectiva humanitaria, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de este cruce fronterizo para preservar su salud y calidad de vida.

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La edil también impulsó la Ordenanza N.º 005/2026 JM, mediante la cual se creó el Programa Corredor Sanitario Transfronterizo (Remapac-D), una iniciativa destinada a agilizar y brindar mayor seguridad al traslado de pacientes que necesitan atención médica urgente. La normativa fue homologada por la Intendencia Municipal y remitida a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para su implementación.

La ordenanza beneficia principalmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves o de alta complejidad y casos que requieren atención médica especializada. No obstante, la concejal señaló que su alcance se limita al ámbito municipal y que las decisiones sobre el ingreso al territorio brasileño dependen exclusivamente de las autoridades de la Receita Federal, motivo por el cual insistió en la necesidad de reabrir el paso prioritario en beneficio de cientos de familias de la región fronteriza.