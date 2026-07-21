¿Cuántos kilos de asado habrá en esta edición de la Fiesta de la Costilla en Naranjal?

Una de las fiestas gastronómicas más grandes del país se realizará en su 22.ª edición en Alto Paraná, en el distrito de Naranjal, el próximo domingo 26 de julio.

La tradición surgió entre los colonos brasileños oriundos del sur de Brasil para celebrar el aniversario del municipio, pero con el paso de los años se convirtió en un gran evento gastronómico, turístico y benéfico que involucra a toda la comunidad.

Pese a la lluvia, miles disfrutaron de la Fiesta de la Costilla en Naranjal

La Fiesta de la Costilla lleva varios meses de organización, siendo protagonista de la jornada el desfile de costillares vacunos enteros que se asan a leña, generando un asombroso espectáculo visual y olfativo.

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La Fiesta de la costilla en números

Para este año se preparan unas 170 unidades de costillar, con un promedio de 30 kilos cada una. Los costillares son cortados de manera estandarizada para tener un peso similar y, con el resto de la carne, se preparan asados a la estaca. En total, para este año se prevé la cocción de más de 7.000 kilos de asado.

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Explosión de sabor en la tradicional Fiesta de la Costilla en Naranjal

El Kit del Costillar incluye ensaladas, mandioca, pan, conservadoras con bebidas, sopa y otras guarniciones. El costo es de G. 4.000.000 y abastece a entre 25 y 30 personas. Las reservas se pueden hacer al (0981) 145339.

La carne seleccionada es fresca. Los animales son faenados en estos días en una industria local de Naranjal. Son condimentados a partir del próximo sábado, para lo cual se utilizarán 200 kilos de sal, 20 kilos de ajo y 10 kilos de especias.

A fuego lento

El próximo domingo el fuego comenzará a encenderse a las 04:00 y la carne se ahumará con leña especial, principalmente ramas de eucalipto.

En total son 30 voluntarios los encargados de asar los costillares y otros 10 se encargan del asado a la estaca. Además, otros voluntarios están a cargo de las guarniciones y de la cantina, sumando unos 230 colaboradores.

Fiesta de la Costilla reunirá a miles de comensales en Naranjal

Fabio Selmer es jefe del sector de asados desde hace 10 años en la Fiesta de la Costilla de Naranjal. Explicó que el evento demanda mucho trabajo. Relató que desde pequeño ayuda en el evento, comenzando por juntar leña hasta convertirse en el jefe de los asadores.

El municipio cumple 36 años

El distrito de Naranjal cumple 36 años de fundación el próximo 26 de julio. Este año, la Fiesta de la Costilla coincide exactamente con esa fecha fundacional.

Naranjal es uno de los 22 municipios de Alto Paraná, situado al suroeste del departamento, a unos 87 kilómetros de Ciudad del Este. Fue creado el 26 de julio de 1990, desmembrándose de los distritos de Domingo Martínez de Irala y Ñacunday, sobre una superficie de 626 kilómetros cuadrados.

Fiesta de la Costilla volvió con éxito después de dos años en Naranjal

El municipio se destaca por su alta producción de granos como la soja y el maíz, pero además mostró un importante crecimiento en la industria y el turismo.

La fuerza económica de Naranjal se exhibe cada año en el Agro Show Copronar, considerada la mayor feria a campo abierto de la región. Se realiza en febrero con el objetivo de exponer la producción y la innovación tecnológica de la agricultura nacional.