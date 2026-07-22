Medicamentos adelgazantes: ahora contrabandistas llevan “canetas” vacías

Los brasileños denominan “canetas emagrecedoras” (bolígrafos adelgazantes) a las diversas marcas de medicamentos para bajar de peso que, en su mayoría, son ingresados de contrabando desde Paraguay. Actualmente se comercializan en esta presentación productos a base de semaglutida, tirzepatida y retatrutida.

Además de las frecuentes incautaciones de medicamentos de diversas marcas, ahora también comenzaron a detectar “canetas” vacías.

Uno de los cargamentos fue descubierto durante un control de rutina en una empresa transportadora ubicada sobre la ruta BR-277, en Foz de Iguazú, el lunes pasado. Funcionarios de la Receita Federal identificaron varias cajas sospechosas en el depósito de la empresa.

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Durante la inspección, los funcionarios constataron que la carga contenía 380 carcasa de bolígrafos adelgazantes de una marca nueva que, según figuraba en el embalaje, sería de fabricación suiza. El envío estaba compuesto únicamente por las estructuras de los bolígrafos, sin el medicamento ni las agujas utilizadas para su aplicación.

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La forma en que fue presentada la mercadería indica que las estructuras podrían ser utilizadas posteriormente para el ensamblaje y comercialización como bolígrafos adelgazantes de una marca extranjera.

Aunque los embalajes presentaban un acabado sofisticado e indicaban fabricación suiza, la ausencia del medicamento y de las agujas genera indicios de que los productos no tenían procedencia comprobada.

Más de 5.000 medicamentos incautados

En otro operativo realizado este miércoles, la Receita Federal incautó 5.820 ampollas de medicamentos adelgazantes, valuadas en aproximadamente 800.000 reales, que habrían sido ingresadas de manera ilegal desde Paraguay.

La mercadería era transportada en un vehículo que circulaba sobre la BR-277, en la ciudad de São Miguel do Iguaçu, estado de Paraná.

El conductor, de nacionalidad brasileña y propietario de la carga, manejaba un vehículo con matrícula brasileña. Al ser interrogado, manifestó que era mecánico y que se dirigía a atender a un cliente en la ciudad de Cascavel.

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Sin embargo, los funcionarios notaron su comportamiento nervioso y lo condujeron hasta la sede de la Receita Federal, la Aduana de Foz de Iguazú, donde realizaron una inspección minuciosa del vehículo.

Durante la revisión, descubrieron un doble fondo del vehículo, donde estaban ocultas las miles de ampollas de medicamentos.

El conductor fue puesto a disposición de la Policía Federal para los procedimientos legales correspondientes, mientras que el vehículo y los medicamentos quedaron incautados en la Aduana de la Receita Federal de Brasil, en Foz de Iguazú.