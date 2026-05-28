Contrabando entre Ciudad del Este y Foz: más tirzepatida, menos cigarrillos

El auge de los medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida está moviendo el tablero de los productos de contrabando decomisados por las autoridades brasileñas en la frontera con Paraguay. Según las autoridades, el Puente de la Amistad es la principal ruta utilizada por contrabandistas, tanto grupos criminales como particulares.

Las cifras estadísticas de la Receita Federal de Foz de Iguazú indican que en todo el 2025 se incautaron 420.889 unidades de medicamentos por un valor de 20.811.820 reales, que al cambio local serían unos G. 23.933.593.000.

Tirzepatida: el nuevo ‘commodity’ del contrabando, para la Receita Federal de Brasil

En menos de la mitad del año, es decir hasta abril pasado, el monto de las incautaciones ya se acerca al total del año pasado, pues en este periodo se decomisaron 216.044 medicamentos por valor de 18.716.082,94 reales, que al cambio local serían unos G. 21.523.494.300.

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En términos porcentuales, los medicamentos representaron el 4% del total de mercaderías incautadas el año pasado y, en lo que va del año, la cifra ya trepó al 10%. Si bien el lote total incluye todo tipo de medicamentos, como anabolizantes, potenciadores sexuales y otros, los medicamentos adelgazantes muestran un peculiar aumento.

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Los datos de la Receita indican que el año pasado se decomisaron 7.479 medicamentos adelgazantes, cifra correspondiente al periodo de mayo a diciembre. Sin embargo, en lo que va del año, desde enero hasta abril, la cantidad trepó a 79.837. La mayoría corresponde a medicamentos a base de tirzepatida, que se convirtieron en una especie de “commodity” para asaltantes, falsificadores y contrabandistas.

Contrabando de medicamentos genera importante lucro

Según estudios del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF) de Brasil, el lucro del contrabando de estos medicamentos adelgazantes puede generar un margen de ganancia de hasta 415%, lo que explica que tanto particulares como facciones criminales se aboquen de lleno a esta actividad ilegal.

Contrabando de cigarrillo disminuye

A diferencia de los medicamentos, el cigarrillo muestra una baja en el porcentaje de incautaciones, aunque aún supera ampliamente a los fármacos.

Las estadísticas indican que el año pasado la Receita Federal de Foz de Iguazú decomisó 27.430.716 cajetillas de cigarrillos por un valor total de 166.300.837,57 reales, que al cambio local serían unos G. 133.745.962.550. Esto corresponde al 28% del total de las incautaciones.

Tirzepatida: asaltantes, contrabandistas y falsificadores se adueñan del mercado negro en la frontera y mueven millones de dólares

En lo que va del año, el recuento de decomisos de cigarrillos desde enero hasta abril indica que fueron incautadas 5.181.416 cajetillas por un valor de 33.684.916,32 reales, que al cambio local equivalen a unos G. 38.737.683.400. Esta cifra corresponde al 19% del total de decomisos en dicho periodo, es decir, 9% menos que el año pasado.

¿Qué hacen con los medicamentos adelgazantes decomisados?

Flavio Bernardino de Carvalho, auditor-fiscal de la Receita Federal de Foz de Iguazú, explicó que todos los medicamentos adelgazantes decomisados son enviados a un laboratorio para su destrucción. Afirmó que, como la Anvisa no aprueba la comercialización ni el uso de estos medicamentos provenientes de Paraguay, no pueden ser utilizados.

“Estos medicamentos, por no tener importación permitida, son destruidos. Normalmente son incinerados”, expresó.

¿Qué pasa si me descubren cruzando la frontera con tirzepatida? ¿Existe una forma legal de llevar los medicamentos?

Todas las marcas paraguayas de medicamentos a base de tirzepatida están prohibidas en Brasil, es decir, no existe una forma legal de introducirlas al territorio brasileño.

Las personas detenidas con estos medicamentos en Brasil se exponen a dos tipos de procesos: contrabando, con pena prevista de dos a cinco años de prisión, e importación ilegal de medicamentos, con condenas de 10 a 15 años de prisión.