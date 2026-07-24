Ordenan la búsqueda y localización de una mujer y su hijo de 4 años

Los buscados son Magalí Montserrat Giménez y Mateo Emanuel Giménez Molinas, quienes actualmente se encuentran con paradero desconocido. El pedido fue emitido en el marco de una investigación a cargo de la unidad fiscal, con el objetivo de ubicar a ambas personas y avanzar con las diligencias correspondientes dentro de la causa.

La disposición fiscal establece que, una vez localizada, Magalí Montserrat deberá ser notificada para presentarse a una audiencia ante el Ministerio Público. Para dicho acto deberá contar con la asistencia de un abogado defensor de su confianza, conforme a las garantías previstas en la legislación.

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La Fiscalía solicitó la colaboración de la Policía Nacional para concretar la ubicación de la mujer y su hijo, quienes no cuentan con un domicilio fijo registrado.

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Cualquier información sobre el paradero de ambos puede ser comunicada a la Unidad Penal N.º 9, con sede sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Los Sauces de Ciudad del Este, o a la comisaría más cercana.