“Alerta MAFE”: usarán Facebook e Instagram para buscar a niños desaparecidos

El Gobierno de Paraguay y Meta anunciaron la puesta en funcionamiento de Alerta MAFE, un mecanismo de difusión urgente diseñado para ayudar a localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos mediante notificaciones directas en Facebook, Instagram y Messenger.

De acuerdo con la información difundida sobre el lanzamiento, la iniciativa es coordinada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en articulación con Meta. El objetivo es combinar la capacidad operativa del Estado con el alcance de las plataformas digitales para acelerar la respuesta comunitaria ante una desaparición.

Con este paso, Paraguay se integra a una red global y se posiciona como el cuarto país en Sudamérica en adoptar este mecanismo de respuesta inmediata, inspirado en el reconocido protocolo internacional de la “Alerta AMBER”.

Cómo funcionará el sistema de Alerta MAFE en redes sociales

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó en comunicación con ABC Cardinal los detalles operativos de la plataforma, aclarando que, en esta primera etapa, el protocolo funcionará exclusivamente en Facebook, Instagram y Messenger, quedando WhatsApp fuera del esquema por el momento.

El sistema se activa únicamente cuando las autoridades emiten una Alerta MAFE. En ese momento, las personas que se encuentren dentro de un radio de 160 kilómetros del lugar donde el menor fue visto por última vez reciben una notificación en alguna de las tres aplicaciones.

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Las alertas incluyen información que puede ser decisiva en las primeras horas:

Fotografía del niño, niña o adolescente

Descripción física

Ubicación del incidente

Otros datos disponibles que puedan aportar a la búsqueda

Según lo informado, la notificación permanece visible durante 24 horas, salvo que las autoridades la cancelen antes. Además, los usuarios pueden compartir la alerta con familiares y contactos, ampliando el perímetro informativo más allá del primer grupo notificado.

Otro de los puntos resaltados por Gutiérrez es el cambio en la recepción de las denuncias, amparado en la ley que rige desde diciembre de 2025.

“Identificamos como un problema que antes se decía que tenían que pasar 24 o 48 horas para denunciar. Con la nueva ley, la denuncia se puede hacer desde el primer minuto que nosotros consideramos que tuvo que estar con nosotros un niño, un adulto mayor o cualquier persona”, enfatizó Gutiérrez.

El ciudadano afectado solo debe acudir a la comisaría más cercana o llamar al sistema 911. Inmediatamente se activa una alerta de forma interoperable con el Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional en Asunción, que carga los datos en un formulario integrado con Meta para la difusión digital inmediata.

El factor de la responsabilidad ciudadana

Ante el riesgo de que la población termine “acostumbrándose” o ignorando estas alertas si se vuelven frecuentes, el titular del MINNA apeló a la empatía de la sociedad. “El Estado plantea esta herramienta, pero depende demasiado de que seamos ciudadanos empáticos y nos tomemos 10 segundos para verificar la información que nos sale en primer lugar”, señaló.

Gutiérrez informó que en lo que va del año ya se registraron aproximadamente entre 300 y 350 reportes de niños y adolescentes desaparecidos. Aunque aclaró que la gran mayoría afortunadamente ya cuenta con un reporte de retorno, reconoció que la Policía Nacional trabaja en depurar los sistemas informáticos, ya que muchas familias omiten levantar formalmente la denuncia una vez que el menor regresa a su hogar.

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Del modelo AMBER a la versión paraguaya

El sistema se inspira en la experiencia de la Alerta AMBER, nacida en Estados Unidos en homenaje a Amber Hagerman. Según los datos aportados en el anuncio, desde su integración a plataformas de Meta en 2015, este tipo de alertas ayudó a resolver casos en 38 países. En América Latina ya se implementó en naciones como Argentina, Brasil, Ecuador y México.

En Paraguay, el programa adopta el nombre MAFE en homenaje a María Fernanda Benítez, desaparecida el 27 de mayo de 2025 y hallada muerta pocos días después. La Ley MAFE fue promulgada en diciembre de 2025 y establece la cooperación con plataformas digitales para garantizar una difusión masiva de alertas.

“Cada minuto cuenta”

Durante la presentación, Emily Vacher, directora global de Seguridad de Meta, enfatizó el impacto de la inmediatez en estos casos. “Cuando un niño, niña o adolescente desaparece, cada minuto cuenta. Las primeras horas son críticas”, subrayó la ejecutiva.

El sistema ya se encuentra operativo en el país y coordinará sus acciones de forma directa entre los equipos técnicos de seguridad ciudadana y los servidores de Meta.

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