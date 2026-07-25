Ciudadanos bloquearon la ruta PY06 para exigir al MOPC reparar baches

El cierre de la ruta se extendió por aproximadamente 10 minutos y, según con los organizadores y la Policía Nacional, se desarrolló sin incidentes. Los manifestantes reclaman una intervención inmediata del MOPC.

Los conductores que utilizan diariamente la vía deben realizar constantes maniobras para esquivar los enormes pozos, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Uno de los puntos que mayor indignación genera entre los usuarios es que varios de los baches se encuentran a pocos metros del puesto de peaje administrado por el propio MOPC, que no realiza trabajos adecuados para mantener la calzada en condiciones.

Como parte de la protesta, los manifestantes plantaron una maceta de banana en uno de los grandes baches para llamar la atención sobre el deterioro de la ruta. También realizaron marcaciones y escribieron mensajes de protesta sobre el pavimento.

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Reclaman una solución inmediata

Ernesto Ojeda, uno de los participantes de la movilización, explicó que el deterioro de la ruta se arrastra desde hace varios años, sin una respuesta del Gobierno Nacional.

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“Somos quienes más experimentamos los siniestros viales, porque somos muchos los que utilizamos todos los días este tramo. Estamos en una zona de alta producción agrícola y dependemos de esta ruta”, manifestó.

Ojeda explicó además que representantes del MOPC se comunicaron con él y le informaron que se aguarda la aprobación del Congreso Nacional de un préstamo para ejecutar el proyecto de duplicación de la ruta PY06.

Dan una semana de plazo

Los manifestantes dieron un plazo de una semana para que se realice el recapado de la calzada o, al menos, un bacheo adecuado de los pozos más peligrosos. Aseguran que ya no aceptarán trabajos de reparación de baja calidad que vuelvan a deteriorarse en menos de un mes.

Representantes del MOPC prometieron una la próxima semana con los pobladores para establecer una mesa de trabajo y buscar soluciones.