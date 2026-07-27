Reabren el principal atractivo de las Cataratas tras cinco días de cierre por la crecida

La reapertura se concretó luego de que los monitoreos realizados por los especialistas determinaran que el nivel del río y las condiciones climáticas en la zona presentaban una evolución favorable.

El cierre preventivo fue dispuesto el pasado miércoles, a raíz de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río. El aumento repentino del caudal obligó a activar el protocolo de seguridad para evitar situaciones de riesgo para los turistas y el personal que trabaja en el sitio turístico.

Durante el operativo preventivo, las autoridades retiraron parte de las estructuras metálicas con el objetivo de evitar que pudieran ser arrastradas por la corriente del agua.

El río Yguazú llegó a registrar un caudal aproximado de 6.370 metros cúbicos por segundo antes de estabilizarse, lo que permitió la reapertura del circuito.

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Los demás circuitos del Parque Nacional Iguazú continuaron funcionando durante el cierre de la Garganta del Diablo.

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La Garganta del Diablo constituye el salto más representativo del sector argentino de las Cataratas del Iguazú. El recorrido hasta el mirador se extiende por aproximadamente 1.100 metros.

El complejo de pasarelas ya había sido afectado por una crecida en 2022. En aquella ocasión, 20 de sus 51 tramos sufrieron daños, y las tareas de recuperación se extendieron durante unos cinco meses antes de la reapertura del circuito.