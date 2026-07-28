CDE: alumnos de una escuela estudian en deplorables condiciones a causa de una obra inconclusa

La Escuela N° 6050 Santa Teresa de Jesús fue beneficiada el año pasado con una obra de refacción financiada con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonaes). La construcción, por un monto de G. 1.200.502.917, fue adjudicada a la empresa Elian Construcciones, representada por Juan Carlos Bernal Rodríguez. El contrato fue firmado el 16 de octubre de 2025 durante la administración de la intendenta interina María Portillo (PLRA), y los trabajos comenzaron en noviembre.

En esta institución debían repararse un total de nueve salas y los sanitarios. Para dar paso a los trabajos, tuvieron que vaciar las aulas y los niños pasaron a recibir clases en una capilla, en un reducido espacio, donde continúan hasta la fecha porque las obras nunca concluyeron.

El intendente actual, Pedro Acuña (Yo Creo), manifestó que heredaron varios inconvenientes de la administración de María Portillo y que están solucionándolos como pueden. En este caso, afirmó que tuvieron que recurrir a otra empresa con la cual están gestionando la continuidad.

Afirmó que analizan aplicar una multa a la empresa que no cumplió con la obra, ya que cancelar el contrato implicaría una mayor demora.

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Trabajos a medio terminar

Algunas salas refaccionadas quedaron a medio terminar. No cuentan con conexión eléctrica, por lo que no pueden tener ventiladores ni acondicionadores de aire. Para la iluminación se colocaron peligrosos e improvisados cableados. Además, están sin puertas ni ventanas, aunque algunas ya tuvieron que ser utilizadas para dar clases.

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Mientras tanto, otros salones siguen sin ser refaccionados y permanecen prácticamente abandonados. Fueron vaciados y, debido a las goteras, ya no pueden utilizarse para dar clases. El sanitario, por su parte, continúa sin las conexiones de los ductos, por lo que los alumnos deben utilizar un único sanitario químico.

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La falta de espacio también afecta a la dirección, ya que esa sala se utiliza actualmente para preparar los alimentos del programa Hambre Cero. La directora instaló “su oficina” en un pasillo.

La directora de la escuela, Norma Beatriz Mallorquín Montiel, explicó que, luego de muchas gestiones, lograron ser beneficiados con la obra, ya que por el estado del techo figuraban como una escuela prioritaria en la microplanificación, pero la construcción nunca concluyó.

“La obra tendría que haber culminado el 3 de abril de este 2026, pero hasta la actualidad apenas se ejecutó un 30% aproximadamente. Estamos sin personal trabajando desde junio pasado”, señaló.

Al vaciar las salas, varios muebles quedaron a la intemperie y muchos ya se destruyeron.

“El año pasado se hizo todo lo posible para que las obras empezaran y pudiéramos tener todo listo para este año. Se sacaron todas las cosas de las salas y, al volver, nos encontramos con la triste noticia de que aún no tenemos nada”, agregó.

Sin agua y valla de protección

La escuela está ubicada en un terreno muy accidentado, por lo que cuenta con varias escaleras. Varias de ellas quedaron sin barandas a causa de las obras de refacción y hasta ahora no fueron repuestas, lo que representa un grave peligro para los niños.

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“Me resulta tan triste y me molesta porque todos los niños tienen el mismo derecho a recibir una educación de calidad, cerca de sus casas, donde no corran peligro. Nosotros, como profesores, y también los padres, estamos sufriendo con nuestros hijos”, lamentó.

La escuela también carece de agua potable. Deben comprar bidones para los bebederos y acarrear agua en baldes para la cocina.