Detienen a uno de los presuntos asesinos de guardia de estación de servicios en Presidente Franco

En el primer inmueble, ubicado en Presidente Franco, los investigadores incautaron prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por el supuesto autor cuando cometió el crimen.

En el segundo allanamiento fue aprehendido Emilson Antonio Valiente González (21 años), identificado por los investigadores como el hombre que presuntamente efectuó los disparos contra la víctima.

Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular propiedad del detenido.

Las diligencias fueron encabezadas por el fiscal Edgar Delgado, de la Unidad Penal 1 de Presidente Franco, con autorización de la jueza Penal de Garantías Carina Frutos.

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El detenido fue identificado mediante el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, tanto de la estación de servicios como de locales comerciales aledaños.

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El asalto fatal

Los allanamientos fueron ejecutados en el marco de la investigaación del asesinato del guardia de seguridad Ramón Medina Báez (53), empleado de la empresa Protex Max, quien fue atacado durante un asalto frente a la tienda de conveniencia de una estación de servicios del emblema Petropar ubicada en el barrio San Antonio de Presidente Franco.

Dos hombres llegaron al lugar en la madrugada de ayer a bordo de una motocicleta y permanecieron inicialmente en una zona oscura. Posteriormente, uno de ellos descendió con un casco blanco y un arma de fuego para dar la voz de asalto al guardia, quien se encontraba sentado sobre su motocicleta.

El guardia opuso resistencia y, tras un forcejeo, el asaltante realizó tres disparos a corta distancia que acabaron con la vida del trabajador. Luego se apoderó de la escopeta calibre 12 que portaba la víctima y huyó del sitio con su cómplice.