Matan de tres balazos a guardia de seguridad para robarle la escopeta en Presidente Franco

La víctima fatal está identificada como Ramón Medina Báez (53 años), personal de seguridad de la empresa Protex Max. El hecho ocurrió a las 01:25 en el predio de la estación de servicio Petropar, ubicada sobre la avenida Monday, kilómetro 2.

Según el informe, agentes policiales acudieron al lugar tras una llamada realizada por un integrante de la Guardia Ciudadana. Al llegar, encontraron al guardia tendido en el suelo, con abundante sangrado en el rostro y sin signos de vida.

El jefe de la Comisaría 6ª, comisario Jorge López, contó que el gerente de la gasolinera facilitó las imágenes del circuito que muestran lo ocurrido.

De acuerdo con las grabaciones, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y permanecieron en una zona oscura. Uno de ellos descendió con casco blanco y un arma de fuego en la mano, cuando el guardia se encontraba sentado sobre su motocicleta y aparentemente con su teléfono celular en la mano.

Se resistió al asalto

El delincuente intimidó al trabajador y, tras un forcejeo, efectuó tres disparos a corta distancia que impactaron en el trabajador.

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“El objetivo pudo haber sido su escopeta, su motocicleta o su aparato celular; sin embargo, solamente llevaron la escopeta”, manifestó el comisario López.

Tras cometer el crimen, el asaltante se apoderó de una escopeta marca Escort, calibre 12, y escapó rápidamente a bordo de la motocicleta que era conducida por el cómplice.

El fiscal de turno, Edgar Delgado, encabezó el procedimiento con efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminalística.