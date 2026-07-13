Matan a guardia de seguridad y roban dinero de una estación de servicios en San Alberto

El robo con derivación fatal ocurrió en el interior de una estación de servicios del emblema Petrobras, GFM, específicamente en la tienda “Spacio1”. El servicentro está ubicado sobre la Ruta Nacional PY07, a la altura del km 83, Sexta Línea, distrito de San Alberto.

Del lugar, los asaltantes se llevaron dos cajas registradoras con dinero en efectivo, cuyo monto aún no fue confirmado, además del arma del guardia de seguridad, una escopeta calibre 12. La víctima fue identificada como Máximo Chamorro Gauto, de 44 años, guardia de seguridad de la empresa Grupo Fénix S.A., quien prestaba servicios de custodia en la estación de servicios.

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En el video se puede observar que dos sujetos ingresaron a la estación de servicios, atacaron al guardia y luego rompieron el blíndex para ingresar al salón comercial, de donde se llevaron todo el dinero que había en las cajas registradoras.

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El cuerpo del guardia quedó tendido en el acceso al local y fue descubierto esta madrugada por los playeros que llegaban para el cambio de turno y la apertura del establecimiento, alrededor de las 04:30.

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La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad Zonal de Minga Porã, Fidel Godoy, quien convocó a personal policial de Criminalística y del Departamento de Investigaciones Regional San Alberto para el levantamiento de evidencias en el lugar.