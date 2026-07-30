Pésima imagen en CDE: notifican a la Essap por colapso de red cloacal en zona turística

El agua servida brota directamente sobre la calle Abay, en una zona de alta circulación turística, generando malos olores y una queja generalizada tanto de comerciantes como turistas.

Durante los últimos meses, el circuito comercial de Ciudad del Este es escenario de frecuentes desbordes cloacales. Sin embargo, pese a los reiterados reclamos, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) demora en ejecutar las reparaciones.

Reclamo municipal

La Municipalidad de Ciudad del Este, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, notificó este jueves a la empresa estatal para exigir la reparación.

De acuerdo con el acta labrada durante la inspección, el registro se encuentra completamente colmatado, lo que ocasiona la evacuación de un importante volumen de residuos cloacales a la vía pública. Asimismo, la Comuna esteña dejó constancia de que la Essap ya había sido notificada previamente sobre la situación, sin que hasta el momento se hayan ejecutado las acciones necesarias para resolver el problema.

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Durante la intervención, los fiscales ambientales solicitaron la reparación inmediata del registro afectado y entregaron el acta correspondiente a la institución responsable.

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Posteriormente, el caso fue remitido al Juzgado de Faltas Municipales, instancia que deberá dar continuidad al proceso y aplicar las sanciones correspondientes.