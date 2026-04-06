Aguas servidas desbordadas contaminan el lago de la República en Ciudad del Este

Agua negra y con un olor nauseabundo emanaba desde un registro ubicado en la vereda de un edificio situado frente mismo al Lago de la República en Ciudad del Este. El agua recorría varias cuadras y terminaba en el citado cauce, desde donde se distribuye agua para el consumo.

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Conforme a las quejas de los usuarios, el registro emanó agua servida por varios días y el olor era cada vez más insoportable, por lo que comunicaron el hecho a la Municipalidad de Ciudad del Este. Esto motivó una intervención de fiscales ambientales.

Durante la inspección, los trabajadores de la División de Salubridad e Higiene y de la División de Control e Inspección detectaron el vertido de agua cloacal en la vía pública. Además, a priori, se pudo determinar que el agua servida no era tratada antes de conectarse a la red de desagüe cloacal.

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Juan Martínez, jefe de Medio Ambiente de la comuna, explicó que todas las residencias y edificios que conectan su red cloacal a la red de la Essap deben contar con planta de tratamiento propia, es decir, deben emitir aguas ya tratadas. Esto considerando que desembocan en el río Paraná.

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En este caso, se sospecha que algunas residencias y edificios conectaron su red sin contar con la planta de tratamiento ni el permiso correspondiente, lo que sobrecargó el sistema de desagüe, causando el desborde.

Tras la intervención de la comuna, los reportes serán remitidos a la Procuraduría del Juzgado de Faltas Municipales. Igualmente, se están solicitando las documentaciones a varios residentes de la zona para determinar la causa del desborde.

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“Este tipo de situaciones representa un grave riesgo para la salud pública, genera contaminación ambiental y afecta directamente a toda la comunidad”, señala el comunicado de la comuna.