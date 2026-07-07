Caacupé: colapso de maloliente desagüe cloacal genera reclamos en el barrio Yvoty

El inconveniente comenzó luego de los trabajos ejecutados entre la rotonda y la capilla María Auxiliadora del céntrico barrio Yvoty de la ciudad de Caacupé, según explicó Claudio Ferreira, uno de los afectados. Según manifestó, los caños quedaron obstruidos y el sistema ya no logra evacuar correctamente las aguas residuales.

Añadió que, aparentemente, durante las obras también se conectó al mismo sistema el desagüe proveniente del Hospital Regional de Caacupé, lo que habría incrementado el volumen de agua servida y agravado el problema.

Como consecuencia, los desechos cloacales desbordan y escurren sobre la calle Capitán Vallejos, cruza frente a la capilla María Auxiliadora, avanza hasta la calle 8 de Diciembre y, finalmente, desemboca a la ruta PY02. El maloliente líquido incluso llega hasta las inmediaciones del arroyo Ortega.

Preocupación por riesgos sanitarios

Ferreira señaló que, además del fuerte mal olor, existe preocupación por los riesgos sanitarios que representa la presencia permanente de aguas servidas en plena vía pública, especialmente para los niños del barrio y las personas que transitan diariamente por la zona.

Lea más: Caacupé: 200 conexiones ya fueron puestas para las obras de red de alcantarillado sanitario

El denunciante mencionó que consultó sobre la situación en la Municipalidad de Caacupé, donde le informaron que los trabajos realizados en ese sector corresponden a una obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según le explicaron, la solución del inconveniente dependería de esa institución y de la empresa responsable de la intervención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los lugareños pidieron que el problema sea atendido con urgencia antes de que las condiciones empeoren y continúe el derrame de aguas servidas en las calles del barrio.

Renovación de cañería data de 2023

Las obras de renovación de la cañería en la zona fueron ejecutadas en 2023 mediante un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay (Essap).

El proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempló una inversión de G. 70.000 millones.

Intentamos hablar con responsables de la Essap y del MOPC sobre las quejas de los pobladores del barrio Yvoty, pero no tuvimos respuesta.

En la Municipalidad de Caacupé señalaron que la ejecución y fiscalización de las obras corresponden al MOPC y a la empresa contratista.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las quejas.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, abandonado por el Estado pese a promesas de reforma