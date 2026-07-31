Adolescente de 14 años asesinó a su vecino con un machete en Yguazú

El crimen ocurrió este viernes, a las 06:00 aproximadamente, en la vivienda ubicada en el kilómetro 49, lado Monday, a 17 kilómetros de la ruta Py 02, comunidad Indígena Remanso Toro, de este distrito de Alto Paraná.

La víctima fatal fue identificada como Mario Fernández Benítez (56 años), indígena, quien fue encontrado muerto dentro de su vivienda.

El crimen fue reportado a la Policía Nacional por una vecina, por lo que gentes de la Comisaría 9ª de Yguazú acudieron hasta el lugar y encontraron al hombre tendido sobre un colchón, en medio de un charco de sangre y sin signos vitales. A su lado fue hallado un machete que habría sido utilizado para el ataque.

Según manifestaron pobladores de la comunidad, el adolescente de 14 años fue visto por los vecinos cuando salió de la vivienda poco después del hecho y avisó lo ocurrido a los vecinos. Posteriormente, los intervinientes lograron detenerlos cerca del lugar del crimen.

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Confesó el crimen

Durante su captura, el adolescente habría reconocido su participación y manifestó que mantuvo una discusión con su vecino hasta que empuñó un machetillo con el cual lo hirió en el cuello.

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El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, Alfredo Acosta Heyn, quien dispuso que el menor permanezca en la unidad policial.