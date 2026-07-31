Asesinan de un balazo en el ojo a un joven frente a una vivienda en Ciudad del Este

Se trata de Juan Ramón Aguinagalde Villalba (19), domiciliado a unas cuatro cuadras del lugar del crimen.

De acuerdo con el informe de la Subcomisaría 1.ª del barrio San Rafael, familiares del fallecido solicitaron auxilio a la Policía luego de encontrarlo gravemente herido frente a la vivienda de Wellington Javier Silva Argüello (20), quien cumple arresto domiciliario por una causa de robo agravado.

Cuando los agentes llegaron al sitio, el herido ya estaba siendo trasladado particular al Hospital Regional, pero desafortunadamente llegó sin signos de vida.

Según las averiguaciones, Aguinagalde Villalba estaba compartiendo una ronda de tragos con dos sobrinos menores de edad, a unos 100 metros del lugar donde posteriormente fue hallado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: asaltantes se alzan con un millonario botín de una financiera en Concepción

Los familiares relataron a los intervinientes que el joven habría ido solo hasta la vivienda de Silva Argüello para pedir dinero con el fin de continuar bebiendo. Poco después, al no retornar, los adolescentes se fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo con la herida de bala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inmediatamente, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde llegó sin signos de vida.

Investigan la circunstancia

Hasta el momento se desconoce la circunstancia exacta en la que ocurrió el homicidio, considerando que se trata de una zona peligrosa y los testigos prefieren evitar dar su versión a los intervinientes.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Cinthia Leiva, para iniciar las diligencias investigativas.