Costanera Sur: detienen a presunto autor de un homicidio

Según el relato policial, personal de la Comisaría 2ª de Asunción que se encontraba patrullando en zona de Costanera Sur divisó en actitud sospechosa a Alan Ramón Cabañas Paredes y a una acompañante.

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Al hacer la verificación de identidad, un suboficial comprobó que Cabañas Paredes tenía una orden de captura por un homicidio registrado a inicios de junio.

Su acompañante reaccionó

El uniformado procedió a la detención, pero la acompañante, identificada como Gloria Beatriz Marandari Algarin, agredió al suboficial interviniente, por lo que también fue trasladada a la comisaría en carácter de aprehendida por obstruir el trabajo policial.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y el agente fiscal de turno dispuso la permanencia de la aprehendida en la 2ª Metropolitana y que todo el informe sea elevado hasta su unidad.

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