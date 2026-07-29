Policiales
29 de julio de 2026 a la - 08:31

Costanera Sur: detienen a presunto autor de un homicidio

Alan Ramón Cabañas Paredes, detenido por homicidio
Alan Ramón Cabañas Paredes, detenido por homicidiogentile

La Policía Nacional logró la detención de un hombre que tenía orden de captura por un caso de homicidio doloso ocurrido a inicios de junio. Estaba acompañado por una mujer, quien se opuso al procedimiento y también quedó aprehendida por resistencia.

Por ABC Color

Según el relato policial, personal de la Comisaría 2ª de Asunción que se encontraba patrullando en zona de Costanera Sur divisó en actitud sospechosa a Alan Ramón Cabañas Paredes y a una acompañante.

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Al hacer la verificación de identidad, un suboficial comprobó que Cabañas Paredes tenía una orden de captura por un homicidio registrado a inicios de junio.

Su acompañante reaccionó

El uniformado procedió a la detención, pero la acompañante, identificada como Gloria Beatriz Marandari Algarin, agredió al suboficial interviniente, por lo que también fue trasladada a la comisaría en carácter de aprehendida por obstruir el trabajo policial.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y el agente fiscal de turno dispuso la permanencia de la aprehendida en la 2ª Metropolitana y que todo el informe sea elevado hasta su unidad.

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