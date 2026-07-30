Video: asaltantes se alzan con un millonario botín de una financiera en Concepción

Poco después de las 09:00, dos hombres con sus rostros cubiertos y armas cortas ingresaron a la sucursal de Credi Ágil, ubicada en Presidente Franco entre Yegros y 14 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de Concepción.

Al momento del atraco había un solo cliente dentro de la entidad, además de los funcionarios.

Uno de los asaltantes fue hasta la caja, mientras que el otro quedó a vigilar el acceso a la sucursal, donde se apoderó de G. 2.500.000. Posteriormente, obligó a la cajera a que desactivara el bloqueo de la caja fuerte.

Dentro del cofre había G. 38.000.000, que el delincuente también llevó. Luego, ambos asaltantes salieron del local, subieron a una motocicleta y abandonaron la zona.

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El hecho quedó registrado en un circuito cerrado que posee el local y la huida de los delincuentes fue grabada por una persona que estaba en un vehículo frente a la entidad asaltada.

Esta sucursal ya había sido asaltada el 2 de julio de 2020. Tras investigaciones, se pudo dar con el presunto asaltante y una funcionaria del local que supuestamente había ideado el atraco.

Investigaciones

Agentes de Investigaciones que trabajan en Concepción iniciaron las primeras pesquisas para poder atrapar a los dos asaltantes. Analizan cámaras de circuito cerrado ubicadas en los alrededores de Credi Ágil para saber qué dirección tomaron luego del asalto.