Ciudad del Este: Asegurados marchan mañana para exigir atención digna y eficiente en el IPS

La concentración está prevista para las 10:30 en el Polideportivo Municipal “Carlos Barreto Sarubbi”, desde donde los manifestantes marcharán hasta el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este.

Además de los docentes, confirmaron su participación varios gremios, entre ellos la Asociación de Asegurados del IPS Alto Paraná, integrada por diferentes organizaciones representativas, como asociaciones de pacientes oncológicos, pacientes renales, jubilados, personas con enfermedades crónicas y otros sectores sociales.

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La movilización tiene como objetivo exigir soluciones urgentes a las graves deficiencias que afectan diariamente a miles de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales reclamos figuran el abastecimiento permanente de medicamentos e insumos, la contratación de más especialistas y personal de salud, y la ampliación de las camas de internación y de terapia intensiva.

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Además, solicitan el fortalecimiento de los servicios quirúrgicos y de los estudios de alta complejidad, una atención oportuna y humanizada para todos los asegurados, mejoras en la infraestructura y el equipamiento, así como respuestas concretas a las necesidades de jubilados, pacientes oncológicos, renales, crónicos y demás asegurados.

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“Invitamos a todos los asegurados, trabajadores, jubilados, pacientes, familiares y organizaciones sociales a sumarse a esta movilización de manera pacífica, ordenada y respetuosa, unidos en la defensa de un IPS más eficiente, humano y comprometido con la salud de todos”, señala la convocatoria.

El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este cuenta con una amplia infraestructura, pero carece de suficientes médicos, insumos y medicamentos. Muchos asegurados deben esperar hasta tres meses o más para acceder a una consulta o realizarse un análisis laboratorial.

La atención de urgencias también presenta serias dificultades, debido a que con frecuencia no hay camas disponibles y escasean los insumos y medicamentos, por lo que, en numerosos casos, los pacientes deben ser derivados hasta Asunción.