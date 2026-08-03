Relevan al director de Policía de Alto Paraná tras cuatro meses marcados por millonarios asaltos

El comisario general inspector José Félix Vega había asumido el cargo el 27 de marzo y permaneció poco más de cuatro meses al frente de la seguridad en Alto Paraná. Su administración coincidió con una seguidilla de millonarios asaltos cometidos por bandas criminales en distintos puntos del departamento.

El comisario Jorge Ramón Aquino Aguayo vuelve a la zona donde ya había prestado servicios durante unos 15 años. Entre otras funciones, estuvo al frente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y ocupó diversas jefaturas policiales en el departamento.

Durante el acto de posesión de cargo, el nuevo director reconoció que existen limitaciones en infraestructura y equipamientos, pero aseguró que buscará gestionar mayores recursos.

“Vamos a trabajar con el personal que tenemos y solicitar los recursos materiales que hacen falta en el departamento. La idea es realizar un trabajo armónico y estar permanentemente en las calles con patrullajes con fusileros; incluso voy a encabezar esos recorridos”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cambio de rutina

El subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Feliciano Martínez, dijo que se trata de un movimiento administrativo normal que también alcanzó a otros departamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez señaló que la principal directriz de la Comandancia de la Policía Nacional es fortalecer el trabajo preventivo y mantener una relación cercana con la comunidad, comisiones vecinales y autoridades locales.

Asimismo, admitió que los 1.600 efectivos policiales disponibles en Alto Paraná no son suficientes para cubrir toda la demanda de seguridad. Sin embargo, aseguró que los egresados del Colegio de Policía de Alto Paraná permanecerán en el departamento y también se prevé destinar parte de los 5.000 nuevos oficiales que próximamente egresarán.

Gestión marcada por la inseguridad

La salida del comisario Vega se da en medio de varios asaltos de gran envergadura en distintos distritos de Alto Paraná.

Entre los casos más resonantes figura el robo de 100 celulares a un mototaxista ocurrido el 1 de junio en pleno microcentro de Ciudad del Este, donde en teoría la Dirección despliega una gran cantidad de efectivos policiales.

En tanto, el 26 de mayo, un grupo armado interceptó en el paso a desnivel del ex kilómetro 5,5 y asaltó a un funcionario de la importadora Vía Brasil, a quien despojó de US$ 200.000.

Ese mismo día, delincuentes asaltaron a empleados de la distribuidora Renacer, a metros del primer golpe, cuando se dirigían a una entidad financiera para depositar G. 185 millones.

Asimismo, el golpe más grande bajo el mando del director policial ocurrió el 16 de junio, cuando un grupo comando atacó con explosivos entidades bancarias en Santa Rita. Durante el golpe, los delincuentes tomaron como rehén a un suboficial policial y lograron superar en número y armamento al personal de la Comisaría 18ª.

Posteriormente, entre el 4 y 5 de julio, otra organización criminal irrumpió en la galería Lai Lai Center, en pleno centro de Ciudad del Este, donde violentó cuatro casas de cambio y una oficina administrativa para apoderarse de 52.000 dólares y 25 millones de guaraníes, pese a tratarse de una de las zonas con mayor presencia policial.

Por último, el 28 de julio, falsos agentes de la Senad interceptaron un vehículo de la empresa Imperial Business y se apoderaron de 200 mil dólares, en el predio del Complejo Empresarial Global de Ciudad del Este.

Asimismo, en las últimas semanas se registraron al menos tres asaltos que terminaron con el asesinato de las víctimas, entre ellas dos guardias de seguridad.